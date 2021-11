Priester en oorlogsheld Titus Brandsma wordt door paus heilig verklaard

Paus Franciscus heeft aangekondigd dat de Nederlandse priester Titus Brandsma (1881-1942) heilig wordt verklaard. De bisschoppen en kardinalen van de Congregatie voor Heiligverklaringen hadden dat al voorgesteld en de paus neemt dat advies over.

Titus Brandsma behoorde tot de Orde van de Karmelieten. Hij werd aan het begin van de vorige eeuw priester en midden jaren twintig ook hoogleraar aan de toen gloednieuwe Katholieke Universiteit Nijmegen, de voorloper van de Radboud Universiteit. Later werd hij daar rector magnificus.

In die functie sprak Brandsma zich al in de jaren 30 uit tegen het opkomend nazisme en tegen rassenhaat. Nadat de Tweede Wereldoorlog was uitgebroken vroeg Brandsma katholieke kranten om geen nazipropaganda te plaatsen. Ook verzette hij zich tegen het verwijderen van Joodse leerlingen van katholieke middelbare scholen.

Concentratiekamp Dachau

Begin 1942 werd hij door de Duitse bezetter gearresteerd. Hij zat enige tijd vast in de gevangenis van Scheveningen en in Kamp Amersfoort. Uiteindelijk werd hij overgebracht naar Dachau, een concentratiekamp bij München, waar hij op 26 juli 1942 overleed, nadat een kamparts hem een dodelijke injectie had toegediend. In 1982 werd Brandsma postuum het Verzetsherdenkingskruis toegekend.

De verering van Brandsma kwam al snel na de oorlog op gang. In vele Nederlandse plaatsen zijn er kerken, scholen en straten naar hem vernoemd. In 1985 besloot paus Johannes Paulus II hem zalig te verklaren, de laatste stap op weg naar een heiligverklaring.

Het is niet voor het eerst dat een katholiek die in een naziconcentratiekamp is omgekomen heilig wordt verklaard. Eerder gebeurde dat met de Poolse priester Maximiliaan Kolbe en de Duitse non Edith Stein. Zij kwamen beiden om in Auschwitz.