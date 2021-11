Justitie eist ook in hoger beroep levenslang tegen Willem Holleeder

Het Openbaar Ministerie eist ook in hoger beroep een levenslange gevangenisstraf tegen Willem Holleeder. Volgens justitie heeft hij tussen 2002 en 2006 de opdracht gegeven tot meerdere liquidaties in de Amsterdamse onderwereld. Ook bij de rechtszaak in eerste aanleg eiste het OM levenslang. Die straf werd door de rechtbank in juli 2019 ook opgelegd.

Holleeder heeft volgens het OM de opdracht gegeven tot de aanslagen op Cor van Hout, Willem Endstra, Kees Houtman, John Mieremet en Thomas van der Bijl. Volgens het OM was geldzucht het belangrijkste motief voor de liquidaties.

Holleeder heeft altijd iedere betrokkenheid bij de moorden ontkend. Het bewijs van het OM rust op getuigenverklaringen van onder meer de zussen van Holleeder, Astrid en Sonja (die getrouwd was met Van Hout), en de kroongetuigen Fred R. en Peter la S.

Uitspraak juni volgend jaar

Volgende week houden Holleeders advocaten hun pleidooi. In januari zijn er dan nog zittingen waarop aanklagers en advocaten in een laatste ronde op elkaar kunnen reageren en krijgt Holleeder als beklaagde het laatste woord. De uitspraak van het hof staat pas gepland op 24 juni.

De nu 63-jarige Holleeder werd in Nederland bekend door de ontvoering van biermagnaat Freddy Heineken en chauffeur Ab Doderer in 1983. Daarvoor werd hij tot elf jaar cel veroordeeld. In 2007 volgde een veroordeling tot negen jaar cel voor afpersing van enkele vastgoedhandelaren.