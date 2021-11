Nederlandse shorttrackploeg verovert maximaal aantal olympische startplekken

De Nederlandse shorttrackploeg heeft het maximale aantal startplekken voor de Olympische Winterspelen van Peking binnengehaald. Bij de wereldbeker in Dordrecht stelden Sjinkie Knegt, Itzhak de Laat en Jens van 't Wout het enige nog ontbrekende ticket veilig door zich te plaatsen voor de halve finales op de 1.500 meter.

Op de eerste dag van de Nederlandse wereldbeker won Knegt zijn kwartfinale. De Laat werd tweede achter zijn landgenoot. Van 't Wout eindigde als derde in zijn heat.

De ploeg van bondscoach Jeroen Otter mag daardoor met het maximale aantal van vijf mannen en vijf vrouwen naar het olympische toernooi in China. Op alle individuele afstanden mogen drie Nederlandse shorttrackers van start. Tot vandaag ontbrak het derde startbewijs voor de mannen op de 1.500 meter nog.

Schulting en De Vries ook door

Bij de vrouwen waren alle startbewijzen al binnen. Suzanne Schulting en Rianne de Vries plaatsten zich in Dordrecht voor de halve finales van de 1.500 meter. Xandra Velzeboer werd in haar kwartfinale vierde en is uitgeschakeld op de langste afstand.

De wereldbeker in Dordrecht duurt nog tot en met zondag. Vanaf zaterdag staan de finales op het programma. De halve finales van de 1.500 meter worden ook zaterdag verreden.