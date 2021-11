Ook een jaar na zijn dood is het nog niet rustig rond Maradona

Diego Maradona ligt begraven zonder hart. Het verhaal gaat dat bendeleden serieuze plannen hadden gesmeed de voetballer op te graven en het orgaan te stelen. Exact een jaar geleden overleed Maradona. Pas zestig jaar jong, veel te vroeg voor een normaal mens. Maar met alle schandalen die sinds die tijd boven water zijn komen, is het een wonder dat misschien wel de beste speler aller tijden nog zo oud geworden is. Maradona werd als mens nooit met rust gelaten. En dat is niets veranderd sinds een hartstilstand hem fataal werd. Inmiddels worden zeven medische begeleiders van Maradona verdacht van onopzettelijke doodslag, een aanklacht die ze in het ergste geval op 25 jaar celstraf kan komen te staan. Hoewel zijn gezondheid zwak was, zou Maradona niet de zorg hebben gekregen die hij nodig had. Nabestaanden schreeuwen om gerechtigheid Zijn dochter Gianinna doet de ene na de andere oproep. "Er moet gerechtigheid komen voor zijn plotselinge dood. We kunnen niet doorgaan alsof er niets gebeurd is." Bekijk hier een video over het turbulente leven van Maradona:

Het turbulente leven van voetbalgrootheid Diego Maradona - NOS

Het zal nog jaren kunnen duren voordat het oordeel is geveld in de slepende zaak rond de dood van Maradona. En dan gaat het nog niet eens over zijn nalatenschap. Buiten het voetbal vergreep de grote ster van Argentinië zich echter aan alcohol, drugs en vrouwen, waardoor er tot op de dag van vandaag nog heel wat rekeningen openstaan. Hij heeft zelf vijf kinderen erkend, maar vooral uit Argentinië en zijn geliefde Cuba stroomden de claims binnen. De zaak werd nog wat gecompliceerder, omdat Maradona in zijn woede na een zoveelste familieruzie zijn testament had laten vernietigen. "Ik heb een boodschap voor jullie. Ik ga helemaal niets nalaten", sneerde hij vlak voor zijn dood in een videoboodschap naar Dalma, Giannina, Diego Junior, Jana en Dieguito. "Ik ga alles weggeven." Buit van tachtig miljoen Maradona liet echter wel degelijk wat na. En volgens de Argentijnse wetgeving moet het grootste deel daarvan onder nabestaanden worden verdeeld. Zijn vijf kinderen zouden genoeg overhouden om nooit meer te hoeven werken; naar schatting was de buit een slordige tachtig miljoen euro. De vele miljoenen die hij had verdiend waren verspreid over bankrekeningen in meerdere landen. En dan had hij nog vele huizen, auto's, horloges, een zeecontainer vol souvenirs en zelfs twee geheime kluizen met spullen. Bekijk hieronder de special over Diego Maradona:

De Maradona Special van NOS Studio Sport - NOS

Uiteraard ging niet alleen de beerput open. Ook werd er afgelopen jaar met veel respect stilgestaan bij alles wat hij voor het voetbal heeft betekend. Wereldkampioen met Argentinië, kind van Boca Juniors, een god in Napels. Een paar dagen na zijn overlijden werd het stadion van Napoli al omgedoopt tot Stadio Diego Armando Maradona. Hiervoor moest een uitzondering op de bestaande wet worden goedgekeurd, maar dat bleek uit respect voor zijn verdiensten een formaliteit. Tranen bij elk eerbetoon Bij Boca werd ook elke denkbare gelegenheid aangegrepen voor een eerbetoon, waarbij altijd tranen vloeiden. Lionel Messi scoorde voor Barcelona in het shirt van Maradona, ook nog bijna op dezelfde manier als zijn landgenoot dat ooit deed in dienst van de Catalanen. Verder werden er standbeelden onthuld, werd het ouderlijk huis van Maradona in de arme wijk Villa Fiorito een nationaal monument en werd hij tijdens de Copa América herdacht met een hologram.

¡GRACIAS, DIEGO! 🙏



Emotivo homenaje al astro Diego Armando Maradona 🇦🇷 en la CONMEBOL #CopaAmérica 🏆



¡Eterno 🔟!#VibraElContinente pic.twitter.com/vHKGeXugKm — Copa América (@CopaAmerica) June 14, 2021

Want Maradona was natuurlijk ook helemaal geen normaal mens, blijkt uit de talloze anekdotes die het laatste jaar werden opgerakeld. Door het totaalplaatje van mens en voetballer concludeerden velen dat er nooit een betere speler op deze wereld heeft rondgelopen. "Diego kwam overal mee weg", merkte bijvoorbeeld Gary Lineker, die met Engeland mede door de beroemde handsbal van Maradona werd uitgeschakeld op het WK van 1986. "Zonder verlegenheid of schaamte stapte hij na afloop van het veld." Niemand beleefde het voetbal zo intens als Maradona. Of dat nou voor een wedstrijd was, als hij in de kleedkamer minutenlang aan het hooghouden was met een opgerolde sok. Of als toeschouwer bij Boca, waar familieleden moesten waken dat hij in zijn emoties niet uit zijn skybox viel.

Diego Maradona in zijn skybox in La Bombonera, het stadion van Boca - ANP