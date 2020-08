Makkelie leidt vrijdag Europa League-finale Sevilla-Inter

De finale van de Europa League van komende vrijdag kende al een oranje tintje dankzij Sevilla-spits Luuk de Jong en Internazionale-verdediger Stefan de Vrij, maar ook de arbitrage zal van Nederlandse makelij zijn. De Europese voetbalbond UEFA heeft Danny Makkelie aangewezen als scheidsrechter.

De 37-jarige arbiter, die dit seizoen ook al zeven Champions League-duels (onder andere Manchester City-Olympique Lyonnais van afgelopen zaterdag) floot, zal in Keulen geassisteerd worden door de grensrechters Mario Diks en Hessel Steegstra. Jochem Kamphuis leidt het VAR-team.

Finale-ervaring

Het wordt voor Makkelie zijn eerste grote internationale finale binnen de lijnen. Hij was wel al actief als videoscheidsrechter bij de eindstrijd van het WK voor clubs in 2016 en het WK voor landenploegen in 2018, bij de Europa League-finale van 2018 tussen Olympique Marseille en Atlético Madrid en de Champions League-finale van 2019 tussen Liverpool en Tottenham Hotspur.

Björn Kuipers is vanavond in Lissabon de scheidsrechter bij de eerste halve finale in de Champions League tussen RB Leipzig en Paris Saint-Germain.