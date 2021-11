De uitzending van 25 november

Voor welke maatregelen kiest het kabinet?

Het Outbreak Management Team adviseert het kabinet om het hele onderwijs open te houden. Verder vindt het OMT dat restaurants en cafés, niet-essentiële winkels en 'doorstroomlocaties' om 17.00 uur dicht moeten.

Het kabinet had om een vervroegd advies gevraagd vanwege de stijging van het aantal besmettingen en ziekenhuisopnamen. Morgen geven demissionair premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge een persconferentie. Welke adviezen nemen ze over van het OMT? We blikken vooruit met politiek verslaggever Arjan Noorlander.