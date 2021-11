Lavreysen en Van der Poel grijpen naast ereprijs, Pogacar wint Velo d'Or

Vreemd is het niet, dat de winnaar van de Tour de France door een vakjury uitgeroepen is tot de beste renner van het jaar. Maar het is vooral de manier waarop Tadej Pogacar in 2021 huishield die ervoor zorgde dat hij, en niet andere (olympische) kampioenen, de Velo d'Or krijgt uitgereikt.

Achter Pogacar eindigden Jumbo-Visma-renners Primoz Roglic, de winnaar van vorig jaar, en Wout van Aert als tweede en derde. Wereldkampioen Julian Alaphilippe werd vierde.

Ook tweevoudig olympisch kampioen en drievoudig wereldkampioen Harrie Lavreysen behoorde tot de genomineerden, net als wereldkampioen veldrijden Mathieu van der Poel en olympisch kampioen tijdrijden Annemiek van Vleuten. Zij grepen naast de prijs, die dit jaar voor de dertigste keer is uitgereikt. Nog nooit won een Nederlander, of een vrouw of een niet-wegrenner.