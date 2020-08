FC Barcelona zet schoonmaak door: ook ontslag voor technisch directeur Abidal

FC Barcelona heeft het contract met technisch directeur Éric Abidal ontbonden. De 40-jarige Fransman was sinds de zomer van 2018 actief in die functie bij de Catalanen.

Abidal, tussen 2007 en 2013 zelf spelend voor Barcelona, is het tweede slachtoffer van de drastische reorganisatie die gaande is bij de Spaanse grootmacht. Eerder werd coach Quique Setién op straat gezet.

Dramatisch seizoen

FC Barcelona kende een dramatisch seizoen waarin voor het eerst in twaalf jaar geen prijs werd gepakt. Dieptepunt was de 8-2 nederlaag in de kwartfinales van de Champions League tegen Bayern München.

Onder leiding van Abidal kwamen verschillende topspelers voor recordbedragen naar Camp Nou. Zo werden afgelopen seizoen onder anderen Antoine Griezmann (120 miljoen euro) en Frenkie de Jong (75 miljoen euro) gekocht. Eerder al trok Abidal Malcom (41 miljoen euro), Clément Lenglet (35 miljoen euro) en Arthur (31 miljoen euro) aan.