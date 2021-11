OMT adviseert: onderwijs open, horeca en niet-essentiële winkels 17.00 uur dicht

Het Outbreak Management Team heeft het kabinet geadviseerd het hele onderwijs open te houden. Dat zeggen bronnen tegen de NOS.

Het OMT vindt verder dat restaurants en cafés, niet-essentiële winkels en 'doorstroomlocaties' om 17.00 uur dicht moeten. Twee weken geleden vervroegde het kabinet de sluitingstijd van horeca en essentiële winkels al naar 20.00 uur, andere winkels moeten om 18.00 uur sluiten.

Het kabinet had om een vervroegd OMT-advies gevraagd vanwege de stijging van het aantal besmettingen en ziekenhuisopnamen. Of het kabinet de adviezen overneemt, is nog niet duidelijk.

Andere sectoren

Hoewel er veel besmettingen zijn op scholen, vindt het OMT dat er alles aan gedaan moet worden om ze niet te sluiten. Eerder deze week wees het OMT al op het "toenemende wetenschappelijk bewijs voor schade aan de ontwikkeling van kinderen als zij sociale schoolcontacten en onderwijs ontberen".

Het advies geldt voor zowel basis- en middelbare scholen als universiteiten en hogescholen. Het kabinet zou dan eerst in andere sectoren moeten kijken wat er kan gebeuren om het aantal besmettingen terug te dringen. Daarvoor worden dus onder meer de horeca en winkels genoemd. Doorstroomlocaties zijn bijvoorbeeld musea en beurzen.

Diverse overleggen

Er zijn vandaag weer diverse overleggen. Nu praten de meest betrokken bewindslieden op het Binnenhof onder leiding van premier Rutte weer met hun vaste adviseurs, onder wie RIVM-directeur Van Dissel en Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid Aalbersberg.

Vanmiddag is er ook weer beraad op het Catshuis. Morgen geven Rutte en minister De Jonge weer een persconferentie. Dat is een week eerder dan gepland.