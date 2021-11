OMT adviseert om al het onderwijs open te houden, kabinet moet nog beslissen

Het OMT heeft het kabinet geadviseerd het hele onderwijs open te houden. Dat zeggen bronnen tegen de NOS. Het kabinet had om een vervroegd OMT-advies gevraagd vanwege de oplopende besmettingen.

Hoewel er veel besmettingen zijn op scholen, vindt het OMT dat er moet alles aan gedaan worden om ze niet te sluiten. Het advies geldt voor zowel basis- en middelbare scholen als universiteiten en hogescholen. Het kabinet zou dan eerst in andere sectoren moeten kijken wat er kan gebeuren om het aantal besmettingen terug te dringen.

Of het kabinet het advies overneemt, is niet duidelijk. Daarover zijn vandaag weer diverse overleggen. Morgen is er weer een persconferentie van demissionair premier Rutte en minister De Jonge.