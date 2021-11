18.000 Groningers melden aardbevingsschade niet en lopen schadevergoeding mis

Bijna 18.000 Groningers hebben nog nooit aardbevingsschade gemeld bij het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG), terwijl het heel waarschijnlijk is dat ze wel schade hebben. Zij lopen mogelijk duizenden euro's aan schadevergoeding mis als ze de schade niet melden.

Het gaat om Groningers van wie het huis mogelijk moet worden versterkt. Bij die huizen is het volgens het IMG ook heel waarschijnlijk dat er sprake is van aardbevingsschade, maar die wordt vaak niet gemeld.

Kans op vergoeding groot

In totaal staan er 26.800 adressen op de lijst om geïnspecteerd te worden op veiligheid in het kader van het versterkingsprogramma. Een groot deel daarvan is al bekeken. Maar bijna 70 procent van al die 26.800 adressen heeft nog nooit schade gemeld, terwijl die huizen in de kern van het aardbevingsgebied staan.

Het schadeloket roept die naar schatting 17.700 Groningers op hun schade alsnog te melden. "Het heeft zin om je schade te melden, want de kans dat je een vergoeding krijgt is vrij groot", zegt een woordvoerder tegen RTV Noord. "Zeker als je onderdeel bent van het versterkingsprogramma." Gemiddeld keert het IMG in het bevingsgebied zo'n 9000 euro per adres uit.

'Melden is belangrijk'

Het belang van het melden van schades is groot, zegt het IMG. Want bewoners lopen nu niet alleen de schadevergoeding mis voor de scheuren in hun muren, maar ook een aanvraag voor de vergoeding van immateriële schade valt straks lager uit als schades niet zijn gemeld. "Schades zijn een zwaarwegend onderdeel daarin."

Bovendien is het melden van schade volgens het IMG ook belangrijk voor de veiligheid. Want het instituut komt bij inspecties soms ook onveilige situaties tegen waarbij snel maatregelen getroffen moeten worden.

Uit een IMG-enquête blijkt dat zo'n 40 procent wacht met het melden van schade tot er duidelijkheid is over de versterking. Ook zouden bewoners terughoudend zijn vanwege slechte ervaringen in het verleden met de NAM en het Centrum Veilig Wonen.