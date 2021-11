Mijmerend over het verleden staat Van Bronckhorst voor tweede Rangers-debuut

In de prachtige prijzenkamer van de Rangers loopt Van Bronckhorst langs trofeeën, vaantjes en relikwieën. De trainer, die in 1999 en 2000 kampioen werd met de Rangers, is maandag officieel gepresenteerd en herinnert zich nog goed hoe hij als speler binnenkwam.

Voor Giovanni van Bronckhorst is het vanavond in het Ibrox Stadium een trip down memory lane. De 46-jarige trainer zit in de Europa League-wedstrijd tegen Sparta Praag voor het eerst op de bank van het Schotse Rangers FC. De club waar hij 23 jaar geleden ook al zijn debuut maakte, maar dan als speler.

"Het was voor mij na Feyenoord de eerste stap naar het buitenland. Het was een zware stap, maar het feit dat Dick Advocaat daar trainer was, maakte het voor mij wat makkelijker. Het vertrouwen van de coach, maar ook de Schotse manier van spelen sprak me aan. Die was vrij hard en heel fysiek. Ik denk dat ik in die jaren mijn harde kant heb ontwikkeld."

Nederlandse enclave

Van Bronckhorst was speler van Rangers FC toen er een grote Nederlandse enclave in Glasgow was neergestreken. Naast Van Bronckhorst en trainer Advocaat behoorden ook Arthur Numan, Ronald de Boer, Michael Mols en Fernando Ricksen tot de selectie.

"Ik heb er als mens ook heel veel plezier gehad. Het team wat we toen hadden. Het samenzijn in het buitenland. Met mijn vrouw en andere spelers die in dezelfde situatie zaten. Spelers waar we nog steeds grote vriendschappen mee hebben. Dat maakt het voor mij buiten het voetbal ook een hele speciale tijd."

Mijmerend over zijn fijne tijd in Glasgow blijft Van Bronckhorst staan bij een Feyenoord-vaantje. "Hier hangt er een en daar nog een. Dat is mijn andere liefde. Een paar jaar geleden, toen Rangers tegen Feyenoord speelde in 2019, ben ik door de club uitgenodigd voor een lunch met Rangers. En heb ik ook de wedstrijd gezien, heel speciaal."