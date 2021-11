Doden bij brand in kolenmijn Rusland, tientallen werkers vast

Bij een brand in een kolenmijn in Rusland zijn zeker elf mijnwerkers omgekomen. Zeker 46 mijnwerkers zitten vast in de mijn. Bij een reddingsoperatie zijn bijna 240 mensen in veiligheid gebracht.

Er waren 285 mijnwerkers aan het werk toen de brand in kolenmijn Listvjazjnaja in de regio Kemerovo in Centraal-Rusland uitbrak, zeggen reddingswerkers. In eerdere berichten werd nog vermeld dat er 115 mensen in de mijn aan het werk waren.

De reddingsoperatie is nog bezig. De grote hoeveelheden rook maken het de reddingswerkers moeilijk. Er zijn 43 gewonden gevallen, zij zijn allemaal naar het ziekenhuis gebracht. Onder de gewonden zijn ook vier mensen in kritieke toestand. Meerdere mijnwerkers zouden ook rook hebben ingeademd.

Volgens een bron van de hulpdiensten begon de brand in een ventilatieschacht, meldt het Russische staatspersbureau TASS. Daardoor kon de rook door de mijn verspreiden. Er zouden geen explosies zijn geweest. Ook zou er geen schade zijn.

Medeleven Poetin

President Poetin heeft zijn medeleven betuigd aan de familieleden van de overledenen. Daarnaast heeft hij opdracht gegeven aan de overheid om de gewonden alle nodige hulp te geven, zegt een van zijn woordvoerders.

De mijn werd op 19 november nog geïnspecteerd, zegt persbureau Interfax op basis van de Russische ecologiewaakhond Rostechnadzor. Over de uitslagen van die inspectie is niets bekend bij het persbureau.