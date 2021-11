Belgische tv-presentator Bart De Pauw schuldig bevonden in MeToo-zaak

In België is tv-persoonlijkheid Bart De Pauw schuldig bevonden in een MeToo-zaak. Hij heeft een voorwaardelijke gevangenisstraf van zes maanden gekregen en hoeft dus niet de gevangenis in. Het Openbaar Ministerie had een voorwaardelijke celstraf van een jaar geëist.

De Pauw stond terecht voor het stalken van negen vrouwen met wie hij samenwerkte. Onder de slachtoffers waren in België bekende actrices als Maaike Cafmeyer, Lize Feryn en Liesa Naert. Hij viel ook stylisten en stagiaires lastig door ongepaste berichten te sturen. Volgens de aanklager waren er mogelijk zelfs dertien slachtoffers.

De rechter achtte een deel van de aanklachten bewezen en enkele andere niet. De Pauw werd schuldig bevonden aan stalking van vijf vrouwen en "overlast met elektronische communicatiemiddelen" van een zesde. Een aantal vrouwen vroeg om een symbolische schadevergoeding van 1 euro en heeft die ook toegewezen gekregen. De 53-jarige Pauw was in de rechtbank aanwezig bij het voorlezen van het vonnis, samen met zijn vrouw.

Golden boy

Tijdens het proces benadrukte de aanklager de ernst van de beschuldigingen tegen De Pauw, al was er volgens hem geen sprake van seksueel misbruik. "Hij is geen Harvey Weinstein, geen monster, maar heeft wel de rust van de vrouwen ernstig verstoord."

Daarbij speelde mee dat er een gezagsverhouding was. "Bart De Pauw was een soort god in het televisielandschap, de golden boy met wie iedereen wilde samenwerken." Maar er was ook een andere kant volgens het OM. "Hij was ook zielig, had het moeilijk met ouder worden en hunkerde naar aandacht van jonge vrouwen."

In de rechtszaak ging het over honderden sms'jes die hij aan vrouwen stuurde. Het begon vaak redelijk onschuldig, maar werd dan allengs explicieter en grover. Zo stuurde hij naar een actrice: "Ik vind je zo smoking hot. Ik zou je willen neuken".

'Onschuldig geflirt'

De openbaar aanklager eiste geen onvoorwaardelijke gevangenisstraf, mede omdat De Pauw door de publiciteit als zwaar is gestraft. "Dit dossier draait om erkenning."

De Pauw deed de aanklachten tijdens de rechtszaak af als onschuldig geflirt, maar bood wel zijn excuses aan. Hij reageerde teleurgesteld, maar wilde nog niet zeggen of hij in hoger beroep gaat. "We gaan het vonnis op ons gemak lezen."

De advocaat van de slachtoffers toonde zich tevreden dat het gedrag van De Pauw als strafbaar is beoordeeld, maar wil ook het vonnis nog verder bestuderen voor ze een nadere reactie geeft.

Eigen productiehuis

Bart De Pauw is bekend als acteur, vaak in humoristische programma's. Daarnaast schrijft hij ook scenario's en richtte hij in 2008 zijn eigen productiehuis op, Koeken Troef. Een aantal van zijn slachtoffers werkte daar.

Eind 2017 maakte De Pauw zelf bekend dat de VRT de samenwerking met hem had beëindigd, nadat vrouwen hadden geklaagd dat ze door hem waren lastiggevallen. Kort daarna begon de Belgische justitie een onderzoek.