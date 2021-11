'Vier medewerkers EBI Vught met spoed ondergedoken uit angst voor Taghi'

Vier medewerkers van de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught zijn vorige maand met spoed ondergedoken uit angst voor gewelddadige acties uit kringen rond Ridouan Taghi, meldt NRC.

Begin oktober werd duidelijk dat er aanwijzingen waren dat Taghi, de hoofdverdachte in het Marengo-proces, voor een ontsnappingspoging op zoek was naar adresgegevens van gevangenispersoneel. Uit informatie die de krant heeft ingezien, blijkt nu dat de vier EBI-medewerkers op een lijst stonden en dat ze daarom in veiligheid zijn gebracht. Bronnen die goed ingevoerd zijn in het Taghi-dossier bevestigen het bestaan van die lijst aan NRC.

Het heeft tot grote onrust geleid onder het gevangenispersoneel, schrijft de krant. Personeel had al voor de uitbraakpoging van Taghi gevraagd om extra maatregelen, zoals het dragen van een masker om hun identiteit voor Taghi verborgen te houden. Volgens bronnen werd dat verzoek destijds afgewezen, maar actualiteitenprogramma EenVandaag meldde eerder deze week dat de bewakers van de topcrimineel inmiddels wel een masker dragen.

Advocaat aangehouden

De vier medewerkers werden een dag nadat het OM bekend had gemaakt dat Taghi een ontsnappingspoging zou hebben voorbereid in veiligheid gebracht. Die mededeling kwam op 8 oktober, een dag nadat advocaat Youssef T. in de EBI werd aangehouden.

T. is de neef van Taghi. De twee zouden met briefjes met elkaar hebben gecommuniceerd over een ontsnapping en drugshandel. De advocaat diende volgens het OM als contactpersoon voor Taghi met de buitenwereld.