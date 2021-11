Wittek is Mister Conference League van Vitesse: 'Leuk als je zo wordt genoemd'

Maximilian Wittek maakt met zijn fraaie goals naam en faam in Europa. De linkerflankspeler van Vitesse is vanavond een belangrijk Arnhems wapen op bezoek bij Stade Rennais, de nummer drie van Frankrijk en de koploper in groep G van de Conference League. De 26-jarige Wittek heeft dit seizoen vier keer gescoord en alle goals maakte hij op de Europese velden. En wie die treffers nog eens de revue laat passeren, ziet al snel dat de Duitser over een kiezelhard schot beschikt. Roberto Carlos in een Duits jasje. Wittek had met twee goals in de voorronde tegen Anderlecht een belangrijk aandeel in plaatsing voor het hoofdtoernooi, schoot Vitesse met een fraaie volley naar de winst op Tottenham Hotspur en zijn heerlijke 1-0 thuis tegen Rennes werd door de UEFA zelfs genomineerd voor doelpunt van de week.

Het moge duidelijk zijn dat Wittek zich in de schijnwerpers opperbest voelt. Een saillant detail: vorig seizoen kwam hij tot welgeteld één officiële treffer. Wittek verdiende door zijn Europese doelpunten zelfs een heuse bijnaam: Mister Conference League. Hij kan er wel om lachen. "Natuurlijk is het leuk als je zo wordt genoemd, maar ik focus mij liever op het team in plaats van mezelf", zegt hij in aanloop naar de uitbeurt in Rennes. Geen verklaring Omdat Vitesse doorgaans met drie centrumverdedigers aan de aftrap staat, kan de Duitse linksback zich vaak ook in offensieve zin uitleven. Maar een verklaring waarom dat in de Conference League tot zo veel meer doelpunten leidt dan in de eredivisie, heeft hij niet. "Ik kom in Europa kennelijk vaker in de situatie om te scoren. En dat gaat nu goed, al moet ik natuurlijk wel met beide benen op de grond blijven staan."

Wittek, die in de zomer van 2020 transfervrij overkwam van Greuther Fürth en tot dan alleen nog maar in de Tweede Bundesliga had gevoetbald, erkent dat Vitesse wel moeite heeft gehad om zich na een goede Europese wedstrijd ook weer in de eredivisie te laten gelden. Het is dit seizoen al vier keer gebeurd dat de club een competitieduel verloor na een midweekse Europese wedstrijd. "Voor veel spelers zijn de Europese duels iets nieuws. Echt een hoogtepunt. Daar leven we echt naartoe", vertelt Wittek. "We hebben wel moeite om in de eredivisie weer ons ritme te vinden. Alleen denk ik dat dit ons steeds beter afgaat."

