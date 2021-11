Eerland snel klaar bij eerste WK tafeltennis ooit in Verenigde Staten

Het is tafeltennisster Britt Eerland op de WK tafeltennis net niet gelukt de kwartfinales te bereiken. De 27-jarige Eerland moest in het Amerikaanse Houston met 4-3 haar meerdere erkennen in de Japanse Saka Shibata. Het werd 11-3, 7-11, 11-13, 11-4, 11-5, 6-11, 11-6 voor de Aziatische.

In de beslissende game keek Eerland continu tegen een achterstand aan tegen de nummer 43 van de wereld. Zelf bezet Eerland plek 28 op de mondiale ranglijst.

Eerland was de enige Nederlandse deelneemster in de Verenigde Staten, waar nooit eerder een WK werd gehouden. Ze was het toernooi begonnen met een 4-3-zege op de Servische Sabina Surjan. Op de wereldkampioenschappen zijn zeven zeges vereist voor de wereldtitel.