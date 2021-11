Bezettingsproblemen door ziekte en coronamaatregelen: 'Het is heel naar'

Zo zegt winkelketen C&A zich vooral zorgen te maken over de psychische gezondheid van collega's. "Hun flexibiliteit wordt op de proef gesteld doordat zij op het laatste moment worden gevraagd extra te komen werken. Ook vragen we regelmatig onze medewerkers om in andere filialen bij te springen."

Cruciale sectoren als de zorg en kinderopvang kampen al langer met grote personeelskrapte. In ziekenhuizen worden behandelingen uitgesteld, in de kinderopvang moeten vestigingen sluiten. Ook in de winkelstraat is de druk voelbaar.

Een lekkende dakgoot, bevroren waterleidingen: het uitstellen van afspraken kan serieuze gevolgen hebben, zegt Reiner. "Storingen kunnen echt niet wachten. En einde jaar is het vaak al extra druk. Die werkdruk neemt nu alleen maar toe. We moeten creatief zijn en risico's verkleinen, door bijvoorbeeld in kleinere ploegen te werken."

Het toenemende ziekteverzuim tekent zich steeds nadrukkelijker af op de werkvloer. Er zijn bezettingsproblemen en in sommige gevallen dreigt het sluiten van winkels of het afzeggen van afspraken. Ondertussen loopt de werkdruk op voor degenen die zich nog wel op de werkvloer begeven, zeggen werkgevers tegen de NOS.

Tot dusver heeft de kledingketen het qua bezetting net weten te redden. "We hopen dat het niet zover hoeft te komen dat een of meerdere winkels niet open kunnen, maar we vrezen dat dit moment snel zal naderen. De coronacijfers stijgen en er liggen strengere quarantainemaatregelen in het verschiet."

Ook werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland zeggen steeds meer signalen te krijgen dat de problemen groeien. "Juist in de tijd van het jaar waarin veel ondernemers het doorgaans druk hebben. En waarvan ze het qua omzet moeten hebben om het jaar enigszins goed af te sluiten. Daarom is dit echt een serieus probleem."

Niks om op terug te vallen

Later open, of helemaal niet open gaan: in de Amsterdamse horeca is het vaker aan de orde dan tevoren. Het personeelstekort was al nijpend. "Maar nu zit soms 10 procent van de zaak thuis ziek of verkouden en wachtend op een test", zegt Pim Evers van de hoofdstedelijke Koninklijke Horeca Nederland (KHN).

Doordat de horeca sinds 12 november al om 20.00 uur moet sluiten, hebben ondernemers vaak alleen nog een 'kernteam' van personeel over. "Als daarvan dan mensen wegvallen of onnodig in quarantaine moeten omdat ze een verkoudheid hebben in plaats van corona, dan wordt het wel heel ernstig."