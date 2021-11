Klachten over gokreclames; voorstel van SP en ChristenUnie tot beperking

De irritaties over de frequentie en de toon van gokreclames op televisie nemen toe, bij consumenten, verslavingsdeskundigen en de politiek. De SP en de ChristenUnie willen gokreclame beperken en dienen daartoe een voorstel in. "We worden sinds de opening van de gokmarkt doodgegooid met gokreclames die mensen aanzetten zoveel mogelijk te gaan gokken", zegt SP-Kamerlid Michiel van Nispen. De Kamerleden willen vooral rond voetbalwedstrijden minder gokreclames zien. Sinds 1 oktober is online gokken legaal in Nederland. Elf bedrijven hebben een vergunning om gokken aan te bieden en mogen daar ook reclame voor maken. Bij het maken van de wet zijn er beperkingen opgelegd. Reclames mogen zich niet richten op kwetsbare groepen, mogen geen rolmodellen van jonger dan 25 jaar hebben en mogen pas na 21.00 uur worden uitgezonden. Gokbedrijven probeerden in een reclamecode afspraken te maken over wat daarbovenop wel en niet is toegestaan, maar die code is nog altijd niet aangenomen. De Consumentenbond schortte onlangs de medewerking eraan op.

Quote Kinderen kijken graag naar voetbal en wat zien ze in de rust? Gokreclames. ChristenUnie-Kamerlid Mirjam Bikker

Volgens de Kamerleden krijgen veel jongeren de reclames toch te zien. "Iedereen met kinderen van een jaar of 9 of 10 weet dat ze graag naar voetbalwedstrijden kijken van bijvoorbeeld het Nederlands elftal", zegt ChristenUnie-Kamerlid Mirjam Bikker. "En wat zien ze in de rust? Gokreclames. Ik vind dat onuitstaanbaar." De SP en ChristenUnie stellen voor om reclames voor gokken rond sportwedstrijden te beperken. Ook willen ze dat gokreclames op internet niet voor 21.00 uur mogen worden getoond, net zoals dat bij tv-reclame nu het geval is. Op termijn zou gokreclame helemaal verboden moeten worden. De gokbedrijven vinden het belangrijk dat reclame mogelijk is. "Tot 1 oktober hadden we een illegaal aanbod. Nu er legale aanbieders zijn is het nodig om spelers te begeleiden naar het legale aanbod en daar heb je reclame voor nodig", zegt Helma Lodders van de Vergunde Nederlandse Online Kansspelaanbieders (VNLOK). "Door afspraken met de branche te maken proberen we te voorkomen dat we mensen overladen met reclames."

Er geldt landelijk geen limiet op het aantal gokreclames. Gokbedrijven wilden in een reclamecode een limiet van drie per blok afspreken, maar dat is er vooralsnog niet gekomen. De zenders hanteren eigen limieten. De STER, die de blokken op de publieke zenders verzorgt, wil maximaal drie gokreclames in één reclameblok. RTL houdt het bij twee reclames voor online gokken bij grote wedstrijden, en één rond andere programma's. Talpa zegt dat er maximaal drie reclames voor online gokken in een reclameblok zitten bij sportevenementen en twee bij andere programma's.

Volgens tv-marketingcentrum Screenforce valt het in de praktijk nog mee met het aantal reclames. Directeur Michel van der Voort heeft in kaart laten brengen hoeveel reclamespots door online gokbedrijven worden uitgezonden. Van de 165.000 spotjes die in oktober tussen 21.00 en 06.00 uur te zien waren, was 2,8 procent reclame voor online gokken. Daarbij moet worden opgemerkt dat gokbedrijven soms een 'nabrander' (een tag-on) verderop in het reclameblok stoppen. Die kortere spot wordt samen met de langere spot als één reclame geteld. Rond voetbalwedstrijden ligt het percentage aan gokreclames hoger. Tijdens de WK-kwalificatiewedstrijd Nederland-Noorwegen was ongeveer een kwart van de spotjes reclame voor online gokken. "Ik roep de aanbieders op om met één spot per reclameblok te werken om mensen die bezorgd zijn over de hoeveelheid reclames tegemoet te komen", zegt Van der Voort. Hij wijst daarbij op het gebruik van de tag-on. "Als je die weghaalt voorkom je de indruk dat een blok overladen is met kansspelreclame."

Klachten Bij de Reclame Code Commissie zijn verschillende klachten binnengekomen over reclames, waaronder tegen Toto, bevestigt het bedrijf. De Reclame Code Commissie toetst of er in de reclames onwaarheden worden verteld. De commissie zegt dat er tegen een andere aanbieder een procedure loopt waar binnenkort een uitspraak over wordt gedaan.

Verschrikkelijk die belachelijke gokreclame. Ze zitten in elk sterblok tegenwoordig. Je zal maar gok verslaafd zijn dan mag je afvragen of dit helpt. Alleen kans op toename gok verslaafden. En ben ik de enige die zich hier aan ergert. Denk het niet toch🤨 — On🏃to Enschede Marthon Monschau Marathon (@mrbenncy) November 20, 2021