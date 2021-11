Bootongeluk Calais was te voorspellen, maar oplossing is er niet

Het was volgens de burgemeester van Calais een tragedie "die iedereen zag aankomen": zeker 27 migranten kwamen gisteren om het leven nadat hun bootje op het Kanaal tussen Frankrijk en Engeland kapseisde. "Hier was ik al jaren bang voor", zei ze tegen Franse media. Ze is aangeslagen en tegelijk getergd dat de illegale mensensmokkel over het Kanaal niet afdoende wordt tegengegaan. Integendeel: de afgelopen maanden nam het aantal illegale overtochten fors toe. Alleen gisteren al vertrokken er 25 bootjes met groepen migranten vanuit Calais. Dat is vrij uitzonderlijk: normaal gesproken neemt de migratie over zee af in de winter, vanwege de slechtere weersomstandigheden. De temperatuur van het water in het Kanaal daalt tegen het einde van het jaar onder de 10 graden Celsius. Fransen zijn boos en ontroerd door de verdrinkingen bij Calais:

Fransen reageren geschokt op verdronken migranten bij Calais - NOS

Dat dit nu wel gebeurt is een kwestie van vraag en aanbod, zegt Jorrit Rijpma, hoogleraar Europees Recht en migratiedeskundige van de Universiteit van Leiden. "De migratie is grotendeels verschoven van verstoppen in vrachtwagens naar bootjes, en de mensensmokkelindustrie faciliteert dat." De oversteek per trein of auto via de Kanaaltunnel is vrijwel onmogelijk gemaakt, zegt Frankrijk-correspondent Frank Renout. "Tegenwoordig staan er overal hoge hekken en bestaat er strenge controle op de vrachtwagens. De boot is daarom de enige mogelijkheid om over te steken."

De cijfers Volgens de Franse autoriteiten hebben dit jaar zeker 31.500 migranten per boot de overtocht gewaagd; 7800 van hen werden door de kustwacht gered. Het Verenigd Koninkrijk meldt dat in de eerste tien maanden van dit jaar 22.000 migranten de Britse kust bereikten. Dat is ruim drie keer zoveel als in heel 2020. In 2019 lag het aantal nog op 1900. In 2018, het jaar waarin de boottochten op gang kwamen, probeerden 539 de overtocht te maken, van wie de meerderheid werd onderschept. In die jaren kwamen tientallen migranten om het leven bij de oversteek, blijkt uit cijfers van de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM). Het ongeluk van gisteren is het dodelijkste incident met migranten in het Kanaal tot nu toe.

Ook de brexit speelt een belangrijke rol, vertelt Rijpma. "Voorheen maakten de Britten deel uit van de douane-unie en konden ze zich beroepen op de zogeheten Dublinregels. Die bepaalden dat vluchtelingen asiel moesten aanvragen in het land waar ze de EU binnenkwamen. Daardoor kon het VK asielzoekers terugsturen naar dat desbetreffende land." Dat gaat nu veel moeizamer. De Franse president Macron zegt naar aanleiding van het ongeluk te willen voorkomen dat het Kanaal een begraafplaats wordt. Hij roept op tot een spoedoverleg van alle betrokken Europese ministers en wil dat de bewaking aan de EU-buitengrenzen wordt opgevoerd. Schuldvraag Het vingerwijzen over de schuldvraag is ondertussen begonnen. Volgens de burgemeester van Calais is de Britse premier Johnson verantwoordelijk voor de dood van 27 migranten, omdat "hij geen verantwoordelijkheid durft te nemen" op het gebied van effectief migratiebeleid. Britse ministers roepen juist Frankrijk op meer te doen tegen de mensensmokkel. De instroom van migranten is al lange tijd een heet hangijzer in de Britse politiek, zegt correspondent Fleur Launspach. "Een van de beloftes van brexit was to take back control on the border, maar dat lijkt dus niet te lukken. Veel kiezers vinden bovendien dat de Britse regering te weinig doet om de migratie tegen te gaan." Veel migranten zijn vastberaden en willen hoe dan ook naar het VK. Zoals deze mensen, die gisteren ook vanaf de Franse kust vertrokken:

Boot met migranten vertrekt vanaf Franse kust naar het Verenigd Koninkrijk - NOS