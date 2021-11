Op 25 november 1951 speelde het Nederlands elftal een historische interland tegen België. Abe Lenstra maakte een hattrick in dat oefenduel in De Kuip, maar dat deed Luikenaar Pol Anoul ook. De wedstrijd eindigde in 6-7. Achteraf blijkt het slechts een kanttekening in de vaderlandse voetbalgeschiedenis. Veel belangrijker namelijk was wat er die dag aan de Symon Claeszstraat in Zaandam plaatsvond: de geboorte van Nicolaas Rep, beter bekend als Johnny Rep. Goudhaantje voor wie Ajax en Oranje een warm hart toedraagt. Ongrijpbaar goed, met een ongeëvenaard neusje voor de beslissende goal. En een nonchalante uitstraling die niemand onberoerd liet. Nog altijd vallen Franse bewonderaars in katzwijm bij hun 'Blonde Engel', ook al zijn de manen inmiddels grijs geworden.

Goudhaantje Rep is 70 jaar: een ode aan de blonde engel - NOS

Als voetballer is zijn nalatenschap onmetelijk. Hij maakte deel uit van het gouden Ajax van Johan Cruijff en Piet Keizer, speelde een hoofdrol in twee van de drie gewonnen Europa Cup I-finales en bezorgde de Amsterdammers met twee doelpunten hoogstpersoonlijk de wereldbeker. WK-topscorer Oranje Nog altijd is Rep topscorer aller tijden van Oranje op het WK. Zeven keer vond hij het net, verdeeld over de eindronden van 1974 en 1978. In de finales tegen West-Duitsland en tegen Argentinië was het geluk van goudhaantje Rep helaas op. De wereldtitel bleef buiten bereik. En Rep? Ach, die haalde nonchalant zijn schouders op, veegde de blonde lokken uit zijn gezicht en ging verder.

1978: Johnny Rep in het shirt van Oranje - Getty

In de zomer van 1975 - een jaar te laat, want met het vertrek van Cruijff en Johan Neeskens was het ook gedaan met het gouden Ajax - trok Rep de deur van De Meer achter zich dicht. In zijn eerste wedstrijd voor Valencia gaf hij zijn landgenoten lik op stuk. Cruijff en Neeskens scoorden die middag allebei, maar dat was niet genoeg voor de zege. Valencia won met 3-2, Rep maakte er twee. Het seizoen erop acteerde Rep in de schaduw van de Argentijnse topscorer Mario Kempes, die een jaar later de grote plaaggeest zou blijken in de WK-finale, en vertrok tussentijds naar Bastia. Op Corsica genoot hij kort maar met overgave van het leven en schopte hij het zelfs tot de finale van de UEFA Cup, maar daarin bleek PSV te sterk. Bewierookt in Frankrijk Bij Saint-Étienne werd hij pas echt bewierookt. In 2004 scoorde de Franse folkrockgroep Mickey 3D in 2004 nog een hit met de single 'Johnny Rep.'

1979: Johnny Rep (r) speelt in Saint Etienne jeu-de-boules met ploeggenoot Michel Platini - Getty

In een elftal met onder meer Patrick Battiston, Jacques Santini en Michel Platini werd hij in 1981 kampioen van Frankrijk, maar toen de Franse belastingdienst hem op de hielen bleek te zitten, wist Rep niet hoe snel hij weg moest komen. De ambitieuze voorzitter Marten Eibrink haalde de 31-jarige Rep naar PEC Zwolle, maar een groot succes werd dat niet. En dat zou je ook kunnen zeggen van zijn tijd bij Feyenoord, zijn grote liefde ZFC en trainersklussen bij De Zwarte Schapen, Omniworld en FC Texel.

Johnny Rep bij de presentatie van zijn boek 'Buitenbeentje' in 2016 - ANP

Daarom denken we bij zijn 70ste verjaardag liever aan zijn kopballen tegen Argentinië, Uruguay en Juventus, zijn dribbel tegen Independiente, zijn streep tegen Schotland. En zijn nonchalante blonde lokken. Frank Heinen liet zich voor de rubriek Eindsignaal inspireren door het voor zover bekend enige gedicht van de hand van Johnny Rep. 'Mijn huwelijksnacht was ik op stap. Terwijl ze daar lag was ik op stap. Daar zat ik dan aan de bar. Met mijn glas vol appelsap.'