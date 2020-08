Oud-voetbalcoach Henk Wullems (84) overleden

Henk Wullems is zaterdag op 84-jarige leeftijd overleden. De oud-voetballer en -coach was al enige tijd ziek na een herseninfarct, laat zijn familie weten.

Wullems was trainer bij Willem II, NAC, Vitesse, Go Ahead Eagles, Excelsior en AZ. Met de Bredanaars won hij in 1973 de enige KNVB-beker van de club door in de finale NEC te verslaan. Een jaar later stond hij opnieuw met NAC in de finale, maar werd er verloren van PSV.

Wullems, die ook even in Saudi-Arabië werkte, trok in de jaren negentig naar Indonesië, waar hij met PSM Makassar in 2000 kampioen werd. Van 1996 tot en met 1998 was hij bondscoach van het land. In 1997 won hij met het Indonesische elftal een zilveren medaille op de Zuidoost-Aziatische Spelen.