Saif Kadhafi mag niet meedoen aan presidentsverkiezingen Libië

Saif Kadhafi mag niet meedoen aan de presidentsverkiezingen in Libië van volgende maand. De tweede zoon van oud-dictator Muamar Kadhafi is door de kiescommissie uitgesloten van deelname vanwege eerdere veroordelingen.

De 49-jarige Saif Kadhafi zat meer dan vijf jaar in de gevangenis vanwege oorlogsmisdaden tijdens de revolutie van 2011 tegen het bewind van zijn vader. In 2017 verleende de Libische regering hem amnestie. Het Internationaal Strafhof wil hem vervolgen voor misdaden tegen de menselijkheid.

Kadhafi, die tot 2011 werd gezien als belangrijkste kandidaat om zijn vader op te volgen, maakte anderhalve week geleden bekend dat hij zich kandidaat stelt. Hij kan de komende dagen nog bezwaar aantekenen tegen het besluit van de kiescommissie.

Generaal en interim-premier

Aan de verkiezingen van 24 december doen meer omstreden kandidaten mee. Zo maakte generaal Haftar vorige week bekend dat hij een gooi doet naar het presidentschap. De krijgsheer streed jarenlang met zijn leger tegen het regeringsleger.

Vorig jaar kwamen de partijen tot een staak-het-vuren en sindsdien is Libië opgesplitst in twee machtsblokken: de door de VN erkende regering en het gebied dat Haftar in handen heeft. Haftar krijgt steunt van onder meer Egypte, de Verenigde Arabische Emiraten en Rusland. De regering heeft Turkije als belangrijkste bondgenoot.

Ook interim-premier Dbeibah stelt zich kandidaat. Hij wordt onder meer beschuldigd van corruptie. Hij zou op zijn post zijn gekomen door omkoping.