Curlingmannen degraderen na zeven nederlagen naar B-divisie

De Nederlandse mannen hebben zich op de EK curling in Lillehammer niet weten te handhaven in de A-divisie. Nederland leed tegen Zweden zijn zevende nederlaag (7-8) in acht duels en degradeert samen met de Finnen, die ook al zeven duels verloren, naar de B-divisie.

Nederland werd in 2016 kampioen in die B-divisie en eindigde op de volgende drie EK's op het hoogste niveau als zesde (na vier zeges), negende (twee overwinningen) en achtste (drie zeges).

In Lillehammer lukte er weinig bij de ploeg van skip Wouter Gösgens, al kwam Oranje tegen topland Zweden (dat op de laatste acht EK's zes keer de titel veroverde) nog knap terug van 1-7.

Nederland neemt het donderdag nog op tegen Denemarken, waarna het vizier gericht zal worden op het olympisch kwalificatietoernooi, dat van 11 tot en met 19 december in Leeuwarden op het programma staat. In Leeuwarden liggen nog drie tickets voor de Olympische Spelen van komend jaar in Peking klaar.