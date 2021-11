Emotionele Jos B. sluit proces af: 'Heb Nicky Verstappen niks misdaan'

B. werd vorig jaar door de rechter in Maastricht veroordeeld tot 12,5 jaar gevangenisstraf voor het seksueel misbruiken en het ontvoeren van de jongen, met de dood tot gevolg. Zowel justitie als B. ging daarna in hoger beroep. Het Openbaar Ministerie eiste vorige week twintig jaar cel tegen B.

Nicky Verstappen verdween op 10 augustus 1998 uit een jeugdkamp op de Brunssummerheide. Een dag later werd zijn lichaam gevonden. In 2008 slaagde het Nederlands Forensisch Instituut erin bruikbare dna-sporen te vinden op de pyjamabroek en de onderbroek van Nicky. Nog eens tien jaar later, in 2018, kon Jos B. aan dat dna-spoor worden gekoppeld.

"Ik heb Nicky Verstappen niets misdaan." Het waren de laatste woorden van Jos B. op de laatste zittingsdag in het hoger beroep in zijn zaak. De 59-jarige B. staat terecht op verdenking van het doden, misbruiken en ontvoeren van de 11-jarige jongen.

B. blikte vandaag nog eens terug op augustus 1998, toen hij Nicky naar eigen zeggen vond, schrijft 1Limburg. "Eerst was ik boos, dan komt het denken op gang. Hoe komt dat kind hier? Hoe kan hij dood zijn? Wat moet ik doen?" De emotionele B. hield vast aan zijn onschuld. "Ik heb Nicky Verstappen niets misdaan. Ik heb Nicky Verstappen gevonden. Ik wilde hulp bieden. Maar helpen had geen zin meer. Hij was dood."

In het scenario van B. vond hij het lichaam van Verstappen op de Brunssummerheide. Hij nam de benen zonder de politie te bellen, naar eigen zeggen omdat hij bang was vanwege zijn zedenverleden. "Achteraf denk ik: hoe stom ben je geweest? Je had jezelf moeten melden. Maar ik kan het niet veranderen."

B. hoorde meermaals van de aanklager dat die zijn verklaring onwaarschijnlijk vindt. "Maar onwaarschijnlijk kan ook waar zijn. Sinds de start van deze zaak heb ik het idee dat ik niet word gezien als verdachte, maar als dader. Natuurlijk begrijp ik de pijn, de woede en het gemis bij de nabestaanden. Natuurlijk doet dat pijn. Maar ik kan geen vragen beantwoorden waar ik het antwoord niet op weet."

Nieuw onderzoek

De advocaat van B., Gerald Roethof, pleitte vandaag voor nieuw onderzoek naar scenario's die hebben geleid tot de dood van Verstappen. De advocaat had dna-deskundige Ate Kloosterman opgeroepen. Roethof stelde de deskundige meerdere vragen. Hij wilde met name weten of dna van B. eventueel op andere manieren op kleding van Nicky terecht kan zijn gekomen.

Kloosterman beaamde dat forensisch onderzoek in 1998 lang niet zo goed ontwikkeld was als nu het geval is, maar hij achtte de kans klein dat politie en onderzoekers dusdanig slordig hebben gewerkt dat dna van B. daardoor op andere plekken terecht is gekomen.

Voor Roethof was dat niet genoeg en het moest nader onderzocht worden, hield de advocaat het hof voor.

'Geen aannemelijke verklaring afgelegd'

Roethof pleitte vorige week voor vrijspraak vanwege gebrek aan bewijs. De aanklager reageerde vandaag op het pleidooi van Roethof. "De verdachte heeft geen aannemelijke verklaring afgelegd over de aanwezigheid van zijn dna", zei de aanklager. "Zijn dna zat bovendien op plekken waar ook veel dna van Nicky zat."

De advocaat bleef vandaag bij zijn verhaal. "Hoe vaak hoor je een scenario uit de mond van de verdachte zelf? Zelden", zei hij. "Dit scenario is echter niet wetenschappelijk getoetst. Er is geen onderzoek op activiteitenniveau gedaan, er is dus niet gekeken of deze theorie bij de praktijk past. Dan kan justitie wel zeggen dat ze het verhaal ongeloofwaardig vindt, maar het is niet eens getoetst."

Met de laatste zittingsdag in het proces is er een einde gekomen aan alle inhoudelijke besprekingen van de zaak. Het hof doet op 28 januari uitspraak.