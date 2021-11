Paris Saint-Germain en Messi verliezen 'Cash Clash' van Manchester City

Manchester City versus Paris Saint-Germain was veel meer dan een wedstrijd tussen twee voetbalclubs die zich streden om een plaats in de knock-outfase van de Champions League. Het was de moeder aller prestigeduels. De strijd van Abu Dhabi versus Qatar. Van sjeik Manzour tegen Nasser Al-Khelaïfi, de twee schatrijke eigenaren uit het Midden-Oosten voor wie de bomen nog altijd tot de hemel reiken.

De Engelsen vertegenwoordigden op het veld een marktwaarde van het astronomische bedrag van 1,05 miljard euro. Daarmee is het de club met de meeste waarde ter wereld. PSG moet zich 'slechts' tevreden stellen met 927 miljoen euro.

Sinds sjeik Manzour in 2008 een daverende entree in Manchester maakte door Robinho voor 43 miljoen euro vast te leggen is het hek van de dam. Dertien jaar later staat de Braziliaan nog maar nipt in de top-20 van duurste aankopen. In totaal spendeerde sjeik Mansour meer dan twee miljard aan transfers.

Duurste spelers

Tot deze zomer was Kevin de Bruyne met 76 miljoen de duurste speler uit de geschiedenis van The Citizens. De Belg, die overkwam van Wolfsburg, moest het deze zomer evenwel ruimschoots afleggen tegen de Engelsman Jack Grealish, voor wie grif 117,5 miljoen werd betaald aan Aston Villa. Dat het ontbreken van beide sterspelers nauwelijks werd gevoeld bij de thuisploeg, zegt alles over de ploeg van Guardiola.

PSG, sinds 2011 in handen van Qatar Sports Investments, heeft met Neymar dan weer de duurste transfer aller tijden achter de naam. Vier jaar geleden werd de Braziliaan voor 222 miljoen losgeweekt van Barcelona. Voor Kylian Mbappe werd in 2018 met hetzelfde achteloze gemak 180 miljoen overgemaakt aan AS Monaco.