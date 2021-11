AC Milan grijpt door late goal bij Atlético strohalm, Liverpool blijft soeverein

AC Milan heeft in groep B zijn kansen op overwintering in de Champions League in leven gehouden. De ploeg van trainer Stefano Pioli boekte in Madrid een late zege op Atlético: 0-1.

Het duel in Madrid kwam pas na rust tot leven. Dat was de verdienste van Milan, maar pas kort voor tijd trof Junior Messias doel met een harde kopbal. De Braziliaan kopte raak na een voorzet van Franck Kessié. Zlatan Ibrahimovic was even eerder ingevallen bij de Italianen.

Milan moet nu op 7 december de thuiswedstrijd van groepswinnaar Liverpool zien te winnen om zeker van de volgende ronde te zijn.

Reserve Van Dijk ziet Liverpool winnen

Liverpool bleef ook op Anfield tegen FC Porto zonder puntenverlies: 2-0.

De Reds zagen voor rust een goal van Sadio Mané afgekeurd worden, maar sloegen na de pauze toe. Thiago scoorde met een heerlijk schot en Mohamed Salah na een mooie combinatie met Jordan Henderson en een dito lichaamsschijnbeweging.

Virgil van Dijk kreeg rust van trainer Jürgen Klopp bij Liverpool en zat de gehele wedstrijd op de bank.