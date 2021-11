Niet Dortmund maar Sporting verzekert zich achter Ajax van overwintering in CL

Sporting CP heeft verrassenderwijs beslag gelegd op de tweede plek in groep C van de Champions League, de poule van Ajax. De Portugezen waren woensdagavond met 3-1 te sterk voor Borussia Dortmund en zijn daardoor op basis van onderling resultaat niet meer te achterhalen door de Duitsers. Dortmund begon sterker aan de wedstrijd, maar het was Sporting dat na een half uur spelen de score opende. Pedro Gonçalves maakte 1-0. Tien minuten later was de Portugese aanvaller wederom trefzeker, met een fraaie knal van een meter of achttien (2-0). Vijf minuten voor rust kreeg Donyell Malen namens Borussia Dortmund dé kans op 2-1. De Oranje-international omspeelde doelman Antonio Adán, maar zijn schot werd door Gonçalo Inácio van de lijn gehaald.

Marco Reus baalt - AFP

Na rust knokte Dortmund voor zijn laatste kans. Figuurlijk, maar een minuut of twintig voor het laatste fluitsignaal ook letterlijk. Emre Can kreeg het aan de stok met Pedro Porro, verloor zijn beheersing en kon met rood inrukken. Met tien man joegen de bezoekers op de aansluitingstreffer die de hoop op overwintering levend zou houden, als Dortmund met één doelpunt verschil had verloren was het onderling resultaat in het voordeel van de Duitsers geweest, maar zonder succes.

De stand van zaken in de groep van Ajax - NOS

Tien minuten voor tijd maakte Pedro Porro er zelfs 3-0 van, door raak te koppen uit de rebound, nadat Gonçalves zijn kans op een hattrick verknald had door te missen vanaf de penaltystip. Door die derde Portugese goal was de treffer van Malen in blessuretijd (3-1), zijn tweede van dit Champions League-seizoen, er louter één voor de statistieken. Hij en Dortmund moeten zich in 2022 troosten met Europa League-voetbal.