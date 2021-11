Vedetten sturen Inter en Real Madrid richting knock-outfase Champions League

Het was Edin Dzeko die bij het veel sterkere Inter de hoofdrol opeiste door na rust binnen zes minuten te keer te scoren. De Bosniër schoot in de 61ste minuut raak na een afgeslagen bal en kopte even later bij de tweede paal binnen na een fijne bal van Ivan Perisic.

De Madrilenen verzaakten niet met een 3-0 zege in Moldavië en namen daarmee ook revanche voor de verrassende 2-1 thuisnederlaag tegen Sheriff in september.

Inter boekte eerder op de avond een dikverdiende 2-0 zege op het matig spelende Sjachtar Donetsk en was vervolgens afhankelijk van een zege van Real Madrid bij FC Sheriff om zeker van overwintering in het miljardenbal te zijn.

Internazionale en Real Madrid hebben zich in groep D van de Champions League op overtuigende wijze verzekerd van de knock-oufase. De clubs gaan in de laatste speelronde op 7 december nog om de groepswinst duelleren.

De 2-0 was voor de inmiddels 35-jarige Dzeko zijn vijftigste Europese doelpunt. De Bosniër, die afgelopen zomer naar Inter kwam om de vertrokken Romelu Lukaku op te volgen, staat dit seizoen na achttien duels op tien goals en drie assists.

Inter-coach Simone Inzaghi gunde Denzel Dumfries geen speeltijd en kon nog geen beroep doen op Stefan de Vrij. De centrale verdediger liep vorige week bij het Nederlands elftal een hamstringblessure op.

Real na één helft op rozen

Real Madrid zat in Tiraspol al na één helft op rozen. David Alaba zorgde met een van richting veranderde vrije trap voor de 0-1 en Toni Kroos maakte er 0-2 van in de blessuretijd van de eerste helft met een bekeken schot via de onderkant van de lat.

Aanvoerder Karim Benzema schoot in de 55ste minuut de 0-3 binnen voor Real met een knal in de hoek, waarmee de wedstrijd gespeeld was.