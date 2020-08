Wit-Russen opnieuw de straat op, onduidelijkheid over aantal stakers

Opnieuw is Wit-Rusland vandaag het toneel van protesten en stakingen. Bij een gevangenis in Minsk waar politieke tegenstanders van president Loekasjenko vastzitten, staan honderden betogers. Ook bij fabrieken wordt gedemonstreerd.

Het is de tiende dag dat mensen de straat op gaan. Aanleiding is de verkiezingsuitslag, waarbij oppositieleider Svetlana Tichanovskaja volgens de autoriteiten 10 procent van de stemmen binnenhaalde, tegen 80 procent voor Loekasjenko. Ze stelt dat er op grote schaal is gefraudeerd en eist een hertelling en nieuwe verkiezingen.

"Over mijn lijk", zei de president daar gisteren over. Om de deur enkele uren later alsnog op een kier te zetten.