Stembureaus bij herindelingsverkiezingen gesloten

In de elf gemeenten waar kon worden gestemd voor een nieuwe gemeenteraad, zijn de stembureaus inmiddels gesloten. De stemlokalen gingen om 21.00 uur dicht, rond middernacht worden de eerste uitslagen verwacht. Maandag wordt de uitslag definitief vastgesteld.

In totaal wonen in de elf gemeenten meer dan 250.000 stemgerechtigden. Op een deel van de stembureaus kon maandag en dinsdag ook al worden gestemd.

De stembusgang is het gevolg van herindelingsoperaties. De elf gemeenten in Noord-Holland en Noord-Brabant worden per 1 januari samengevoegd tot vier, waardoor het aantal gemeenten in Nederland daalt naar 345.

In de bewuste gemeenten zullen in maart volgend jaar overigens geen reguliere gemeenteraadsverkiezingen gehouden worden, zoals in de rest van Nederland wel het geval is.