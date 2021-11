Lokale partijen doen het goed bij herindelingsverkiezingen

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in vier fusiegemeenten in Noord-Holland en Noord-Brabant hebben de lokale partijen het goed gedaan. In drie van de vier nieuwe gemeenten is een lokale partij in de voorlopige uitslag de grootste. De definitieve uitslagen worden maandag vastgesteld.

Tot 21.00 uur gisteravond konden meer dan 250.000 inwoners van de fusiegemeenten Land van Cuijk, Maashorst, Purmerend en Dijk en Waard hun stem uitbrengen. Nu bestaan deze gebieden nog uit elf gemeenten. Omdat ze per 1 januari worden samengevoegd werd er deze week al gestemd. In de rest van Nederland zijn de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart.

Alleen in Land van Cuijk is een landelijke partij de grootste. Het CDA kreeg daar verreweg de meeste stemmen, gevolgd door Team Lokaal en Liberaal LVC. Ongeveer de helft van de kiesgerechtigden bracht hier zijn stem uit.

In Maashorst won de lokale partij Jong Maashorst. CDA is tweede en Voor de Dorpen derde. Hier is de opkomst ruim 42 procent.