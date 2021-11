Topschutter Haller na negen goals in vijf duels: 'Ik leef de droom'

Dat wil dan weer niet zeggen dat Haller zijn negen goals voor de start van de Champions League al op een Toto-formulier had geschreven. "Als je iemand vraagt wat die verwacht van zijn eerste vijf wedstrijden in de Champions League, kan je niet zeggen: negen goals. Dat is overmoed. Maar ik leef op dit moment de droom."

"Ik ben hier om de kansen af te maken. Dat ik zo veel scoor heeft veel te maken met hoe de ploeg speelt. We vullen onze rol allemaal goed in."

Alleen Robert Lewandowski kan gelijke tred met Haller houden. Gerenommeerde doelpuntenmakers als Karim Benzema, Cristiano Ronaldo en Lionel Messi komen niet eens in de buurt. Maar verrast? Dat is de Ajacied niet. "Als ik verrast was, zou dat betekenen dat ik aan mezelf had getwijfeld."

Negen goals in vijf wedstrijden. En op het allerhoogste niveau, de Champions League. Het kan momenteel niet op voor Ajax-spits Sébastien Haller, die woensdagavond weer goud waard was met twee goals tegen Besiktas (2-1 zege).

👀 Record after 5 Champions League games in debut season: ⚽️9⃣ Sébastien Haller ⚽️8⃣ Erling Haaland #UCL pic.twitter.com/cpLQEX06xd

Dat laatste was geen toeval. Haller: "Dit is al de derde keer dat dit gebeurt met Licha, dat hij op doel schiet en ik scoor. Dat ik altijd op de juiste plek sta heeft ook te maken met ervaring. Hoe meer wedstrijden je speelt, hoe beter je kan voorspellen waar de bal komt. Je hebt altijd geluk nodig, maar dat dwing je ook af."

Zijn dubbelklapper in Istanbul maakte Haller in 45 minuten. De eerste helft bekeek hij vanaf de bank, Mohamed Daramy en David Neres kregen een kans in de voorhoede. "Ik wil altijd spelen, maar ik ken de coach, ik weet hoe hij werkt."

"Voor mij was het oké, hij had het vooraf met me besproken en ik had er alle begrip voor. Er komen nog veel wedstrijden aan. Iedereen wordt een keer belangrijk en moet erbij betrokken worden. En er komen altijd kansen op het einde van de wedstrijd, dus daar focuste ik me op. En ik had gelijk, want ik scoorde vandaag twee keer."