NTT Pro Cycling bouwt Tour-ploeg om Pozzovivo en Nizzolo

NTT Pro Cycling heeft de ploeg voor de Tour de France rond klimmer Domenico Pozzovivo en sprinter Giacomo Nizzolo gebouwd.

De 37-jarige Pozzovivo maakte dit jaar de overstap naar de ploeg van teammanager Bjarne Riis. De afgelopen twee jaar reed de Italiaan voor Bahrain Merida.

Pozzovivo reed twee keer eerder de Tour de France. In 2016 eindigde hij als 33ste in het algemeen klassement, twee jaar later legde hij beslag op de achttiende plek. Voor de 31-jarige Nizzolo wordt het zijn tweede Tour de France. In 2019 haalde hij de finish in Parijs niet.

De Tsjech Roman Kreuziger en Edvald Boasson Hagen uit Noorwegen nemen voor de tiende keer deel. De Noor won al drie Tour-etappes. De Duitse sprinter Max Walscheid en de Zuid-Afrikaanse kampioen Ryan Gibbons zijn de debutanten in de selectie van NTT, die wordt gecompleteerd door Michael Valgren (Den) en Michael Gogl (Oos).

Focus op dagsucces

"Ik weet dat Kreuziger vorig jaar zestiende werd, maar in het begin zal onze focus niet liggen op het klassement", zegt Riis. "We gaan voor ritzeges op alle vlakken. We hebben een team dat mee kan doen in de sprints, overgangsetappes en enkele bergritten."

De Tour de France start op 29 augustus in Nice.