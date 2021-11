Drietal veroordeeld voor moord op zwarte joggende man in VS

In de Amerikaanse staat Georgia zijn drie witte mannen veroordeeld voor de moord op een zwarte man vorig jaar. Het slachtoffer was de 25-jarige Ahmaud Arbery, die aan het joggen was toen hij werd doodgeschoten. Een jury oordeelde dat de daders schuldig zijn, de strafmaat wordt later bepaald door een rechter.

De drie veroordeelden zijn een 35-jarige man, zijn 65-jarige vader en hun 52-jarige buurman. De strafzaak tegen hen duurde een maand.

Volgens de Amerikaanse president Biden laat de zaak zien dat er nog veel racisme is in de Verenigde Staten. "Dit toont hoeveel werk er nog nodig is voordat we gelijkheid hebben bereikt in dit land."

Protesten in VS

Het drietal joeg vorig jaar februari achter de jogger aan in hun pick-ups. Tegen de politie zeiden ze dat ze dachten dat Arbery een vluchtende inbreker was. De 65-jarige vader gaf toe dat hij en zijn zoon zich bewapend hadden en Arbery samen hadden achtervolgd. De buurman hielp vervolgens voorkomen dat de jogger kon ontsnappen.

Beelden waarop te zien is hoe Arbery van dichtbij werd neergeschoten, gingen vorig jaar de wereld over. In de Verenigde Staten werd zijn dood aangehaald bij protesten tegen racisme, naar aanleiding van de dood van de eveneens zwarte George Floyd.