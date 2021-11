Kunstrijdster Van Zundert verzekerd van deelname aan Winterspelen Peking

Sportkoepel NOC*NSF heeft woensdag de voordracht van schaatsbond KNSB officieel goedgekeurd. De Olympische Spelen vinden plaats van 4 tot en met 20 februari 2022. Daarmee is Nederland voor het eerst sinds de Winterspelen van 1976 in Innsbruck weer vertegenwoordigd.

Zowel Dijkstra als Haanappel ondersteunt Van Zundert sinds enkele jaren, zowel sporttechnisch als financieel, via hun Stichting Kunstrijden Nederland.

Remy de Wit, technisch directeur van de KNSB, reageerde verheugd op het goede nieuws. "Nederland hoort in het langebaanschaatsen en shorttrack aan de wereldtop. Hartstikke mooi dat we nu ook bij het kunstrijden terug zijn op het hoogste toneel: de Olympische Spelen."

Zestiende plaats

Dat Nederland een kunstrijdster afvaardigt is te danken aan de zestiende plaats die Van Zundert in maart behaalde bij de WK in Stockholm. De Brabantse kwam in Zweden tot een score van 174,50 punten.

Vanaf dat moment was Van Zundert genomineerd, maar het talent uit Etten-Leur was nog niet zeker van een olympisch startbewijs. Concurrente Niki Wories zou daarvoor nog in aanmerking komen als zij dit najaar tweemaal een score van minstens 186 punten zou laten noteren. Dat is echter niet gelukt, waardoor Van Zundert naar de Winterspelen mag.

Van Zundert kijkt reikhalzend uit naar haar debuut op de Olympische Spelen. De voorpret is al volop aanwezig. "Het zou mooi zijn als ik de vlag mag dragen tijdens de openingsceremonie."