Haller houdt niet op met scoren en bezorgt Ajax zege en groepswinst

Ook Mohamed Daramy, David Neres, Perr Schuurs, Davy Klaassen en Nicolás Tagliafico stonden aan de aftrap in Istanbul, waarmee het aantal nieuwe gezichten in Ajax' basiselftal op zes kwam.

Haller begon in Turkije wel op de bank. Zoals aangekondigd gaf Erik ten Hag enkele reserves een kans in de basis, waarvan André Onana de opvallendste was. Onana had op 31 januari zijn laatste duel voor Ajax had gespeeld, de 25-jarige doelman stond negen maanden aan de kant vanwege een dopingschorsing.

Sébastien Haller en de Champions League is voorlopig een droomhuwelijk. Met zijn achtste en negende treffer in de grootste clubcompetitie ter wereld bezorgde de lange spits Ajax een 2-1 zege op Besiktas én de winst in groep C.

Ajax had aan een punt genoeg om eerste te worden in groep C, en dus een relatief gemakkelijkere tegenstander te treffen in de eerste knock-outronde, maar zocht 'gewoon' de aanval. Ook Besiktas groef zich niet in, waardoor het een wonder was dat het bij rust nog maar 1-0 stond.

Ghezzal opent score

Alleen Besiktas-aanvaller Rachid Ghezzal haalde de trekker over. De Algerijn mocht in de 22ste minuut aanleggen vanaf de penaltystip, na hands van Noussair Mazraoui in de zestien, en liet Onana kansloos met een knal in de bovenhoek (1-0).

Toen had Besiktas al de buitenkant van de kruising geraakt via rechtsback Valentin Rosier, terwijl Neres net naast had gemikt namens Ajax. In het vervolg van de eerste helft misten ook onder meer Besiktas-spits Cyle Larin en de bedrijvige Daramy in kansrijke positie.