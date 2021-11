Contract coach Wevers niet verlengd door turnbond

Het aflopende contract met turncoach Vincent Wevers wordt door de turnbond (KNGU) niet verlengd. De verbintenis van de vader en coach van Sanne en Lieke Wevers loopt op 31 december af.

Details over de beëindiging van de samenwerking met Wevers wil bond niet kwijt. In 2016 werd hij nog uitgeroepen tot coach van het jaar, nadat zijn dochter Sanne tijdens de Olympische Spelen van Rio de Janeiro goud had behaald op het toestel balk.

Grensoverschrijdend gedrag

Wevers behoort tot de coaches naar wie bij het Instituut Sportrechtspraak (ISR) een onderzoek naar ongewenst en grensoverschrijdend gedrag loopt. Dat onderzoek werd in de zomer van 2020 geopend toen na een bekentenis van coach Gerrit Beltman diverse verklaringen van oud-turnsters naar buiten kwamen.

In totaal kwamen er 165 meldingen van misstanden binnen bij het Centrum Veilige Sport en de vertrouwenspersoon van de KNGU. Daarvan werden er 63 doorgezet naar het ISR.