Nederlanders tekenen bestsellerstripboek Blake en Mortimer

"Jacobs was een perfectionist. De verhalen zijn goed doordacht, de tekeningen tot in de kleinste details afgewerkt. Hij streefde er echt naar om een dosis mysterie en geheimzinnigheid in zijn albums te verweven, maar niet op een te overdreven manier. Hij was een meester in het bereiken van evenwicht tussen spanning en het plot, zodanig dat het spannend bleef tot op het laatst". Dat zegt Peter Van Hooydonck, die als stripexpert werkzaam is voor het veilinghuis Bernaerts in Antwerpen. Op 5 december aanstaande gaan er antiquarische Blake en Mortimer- albums van Jacobs onder de hamer. Geschatte opbrengst per stripboek: 250 euro.

Gekte bij signeersessie

De laatste zwaardvis is al het derde album dat Berserik en van Dongen in opdracht van de Franse uitgever tekenden. Peter van Dongen: "Tijdens een signeersessie in Frankrijk zijn Teun en ik na afloop door het publiek bestormd. Vijfhonderd man kwam na het interview dat wij in een abdij gaven het podium op. Een gekte die je in Nederland niet aantreft".

"Het aparte van onze samenwerking is dat Teun en ik ieder afzonderlijk onze eigen pagina's maken. Dus niet zoals bij een duo vaak het geval is dat de een de karakters doet en de ander de decors. Wij doen ieder 31 pagina's. Dat is iets wat in Frankrijk, zowel bij de pers als bij andere tekenaars, voor onmogelijk wordt gehouden. Ze zien de verschillen niet. Nog wel in de potlood-fase. Maar niet meer in de inktfase".