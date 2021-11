Coronaproblemen Bayern München houden aan: Kimmich vierde besmette speler

Joshua Kimmich is de vierde voetballer van Bayern München die besmet is geraakt met het coronavirus. De international miste de afgelopen weekend al een competitieduel van Bayern omdat hij uit voorzorg in quarantaine zat.

De besmetting van Kimmich is extra pikant, aangezien hij een tegenstander van het coronavaccin is. Dat zorgde voor de nodige ergernis in Duitsland. Kimmich heeft al een aantal keer in quarantaine moeten zitten en Bayern München lijkt nu te willen aansturen op inhouding van het salaris.

Bijval supporters

Kimmich kan ondanks de kritiek ook op bijval rekenen van supporters, zo maakt het onderstaande spandoek duidelijk tijdens de wedstrijd Union Berlin-Bayern München. "Houd je sterk Josh", viel er op het doek te lezen.