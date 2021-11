Shorttracker Roes loopt enkelkneuzing op en mist wereldbeker Dordrecht

Shorttracker Sven Roes heeft woensdag tijdens de laatste training voor de wereldbeker shorttrack in Dordrecht bij een zware valpartij een enkelkneuzing opgelopen. Hij komt daardoor niet in actie en wordt vervangen door Friso Emons.

Aanvankelijk werd gevreesd dat de Nederlands kampioen van 2020 een breuk in de enkel had opgenomen, nadat hij in de bocht ten val kwam en met een snelheid van rond de 50 kilometer per uur tegen de boarding vloog. Onderzoek in het ziekenhuis toonde evenwel aan dat de aard van de blessure relatief meevalt.

Zijn deelname aan de Winterspelen van komend jaar in Peking komt daardoor niet in gevaar.

Halve finales inzet

Tijdens de vierde wereldbeker van de olympische jaargang moeten de Nederlandse mannen het maximale aantal startbewijzen voor Peking 2022 in de wacht zien te slepen. Daarvoor komen ze in aanmerking wanneer donderdag tijdens de heats van de 1.500 meter drie rijders zich bij de beste 21 schaatsers scharen en zich daarmee plaatsen voor de halve finales.