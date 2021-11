Duitse coalitie wil 'meer vooruitgang wagen', dit staat in hun akkoord

Duidelijk is dat de nieuwe regering in de komende jaren meer wil doen om de opwarming van de aarde te beperken, een voorwaarde voor de Groenen voor regeringsdeelname. Eerder oordeelde het Duitse constitutionele hof dat Duitsland het klimaatbeleid moet aanscherpen. Met het huidige regeerakkoord gaat Duitsland dat wel bereiken, verwacht Robert Habeck, co-voorzitter van de Groenen.

Zo moeten enorme investeringen in het energienetwerk en uitbreiding van de capaciteit van zonne- en windenergie ervoor zorgen dat in 2030 minimaal 80 procent van al het stroomverbruik uit hernieuwbare bronnen komt. Ook moeten er dan 15 miljoen volledig elektrische auto's in Duitsland rondrijden, wat zou neerkomen op ongeveer een derde van alle personenauto's.

Toch komt er geen eerder verbod op verbrandingsmotoren, waarop de Groenen eerder wel hoopten. Er wordt wel ingezet op het eerder sluiten van kolencentrales in 2030 in plaats van 2038, maar dat is 'idealiter'. Wel zegt de regering ervoor te zorgen dat er een CO2-prijs komt die niet onder de 60 euro per ton zakt, wat er volgens Habeck vanzelf voor zal zorgen dat kolen onrendabel worden.

Hoger minimumloon

Ook de sociaaldemocraten kunnen enkele verkiezingsbeloftes inlossen. Het minimumloon, dat op dit moment nog op 9,60 euro per uur ligt, gaat naar 12 euro per uur. Daarmee zullen 10 miljoen Duitsers ineens meer gaan verdienen, stelt Scholz.

Aan de pensioenen wordt niet getornd. Dat wil zeggen: de inleg zal niet worden verhoogd en de uitkering niet verlaagd. Ook gaat de pensioenleeftijd niet omhoog. Dat is een hele dure zet, aangezien de overheid in Duitsland door de toenemende vergrijzing steeds meer geld kwijt is aan pensioenen.