Komend weekend kans op natte sneeuw

Komend weekend is er een grote kans dat ergens in het land de eerste natte sneeuw valt. Een lagedrukgebied voert vanuit IJsland koude lucht richting Nederland, waardoor de temperatuur de komende dagen richting het nulpunt daalt.

Het is nog onduidelijk waar de natte sneeuw zal vallen, zegt NOS-weerman Peter Kuipers Munneke. "Dat hangt af van een aantal specifieke details. De buien circuleren rond het lagedrukgebied en kunnen op dit moment overal in Nederland terechtkomen. Ze komen in ieder geval tussen vrijdag- en zondagavond naar beneden."

De natte sneeuw zal niet blijven liggen. Daarvoor is het niet koud genoeg en is de bodem nog te warm. In hoger gelegen gebieden, zoals de Ardennen en de Duitse Eifel, kan sneeuw wel kort blijven liggen, verwacht Kuipers Munneke.

Het wordt in ieder geval koud de komende dagen: in het binnenland kan het gedurende de weekendnachten licht vriezen. Na het weekeinde wordt het weer weer zachter, met dagtemperaturen rond de 8 graden Celcius.