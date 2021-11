Auto rijdt restaurant in Bilthoven binnen, vier gewonden

Een automobilist is vanmiddag een restaurant binnengereden op het Emmaplein in Bilthoven. Vier mensen raakten gewond, onder wie een kind dat voor de zekerheid naar het ziekenhuis is gebracht.

De andere drie mensen zijn ter plekke behandeld. De politie doet nog onderzoek en heeft de auto meegenomen, maar laat weten op dit moment uit te gaan van een ongeluk. De 76-jarige vrouw die de auto bestuurde maakt het volgens de politie "naar omstandigheden goed".

Bij het ongeval kwam de brandweer in actie. Er werden ook drie ambulances ingezet en een traumahelikopter. De voorkant van het pand is tijdelijk met hout hersteld.