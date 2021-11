Waarschuwingen voor jojo-coronabeleid: 'Kan averechts effect hebben'

De Raad van State deed zijn uitspraken over jojoën in een gisteren gepubliceerd advies over de aanpassing van het Tijdelijk besluit veilige afstand, waarin het demissionaire kabinet de veilige afstand van "nul meter" wilde veranderen in "anderhalve meter". Het adviesorgaan vindt die wijziging "gelet op de huidige epidemiologische omstandigheden" gerechtvaardigd, maar vraagt dus wel aandacht voor het op- en afschalen van de maatregel.

Ook in de Corona Gedragsunit van het RIVM zijn de risico's meerdere keren benadrukt, zegt hoogleraar gezondheidscommunicatie Julia van Weert (UvA): "Versoepel niet te snel, voorkom dat maatregelen moeten worden teruggedraaid. Het is heel moeilijk voor mensen om zich opnieuw te houden aan iets waarvan hun mindset net was: dat hoeft niet meer." Volgens Van Weert, die de Corona Gedragsunit adviseert, had het demissionaire kabinet de coronamaatregelen mede daarom beter gedoseerd kunnen afschalen. "Het is beter om een jojo-effect te voorkomen dan om te snel te versoepelen." Maar wat doe je dan als strenge coronaregels eigenlijk niet meer noodzakelijk zijn, vraagt deze Twitteraar zich af:

Toch vind ik dit een ingewikkeld pleidooi: natuurlijk is het beter een jojo-beleid te voorkomen, maar is dat werkelijk waard dat fundamentele vrijheden langer worden afgenomen dan strikt noodzakelijk? https://t.co/QDnbEfktgF — Jeroen Fritz (@jeroenfritz) November 23, 2021

Ook de Raad van State stipt dat dilemma aan. Volgens het adviesorgaan is een zo snel mogelijke afschaling van maatregelen "vanuit een oogpunt van proportionaliteit" best begrijpelijk. De anderhalvemeterregel mag bijvoorbeeld alleen gelden als die noodzakelijk en proportioneel is voor de bestrijding van de epidemie. Met andere woorden: we moeten geen regels in stand houden die niet langer nodig zijn of niet meer in verhouding staan tot de epidemiologische situatie van dat moment. "Dat is een grijs gebied", zegt gezondheidscommunicatiewetenschapper Van Weert. "Het OMT berekent wel een en ander, maar je kunt niet alles precies voorspellen. Bij twijfel kun je beter aan de zekere kant gaan zitten: in stapjes versoepelen." Bijkomend voordeel is volgens Van Weert dat je dan ook beter inzicht krijgt in de effectiviteit van de afzonderlijke maatregelen. "En natuurlijk wil je als politiek ook graag positief nieuws brengen. Maar als het achteraf 'overpositief' was, dan is dat niet goed voor het vertrouwen."

Ook volgens de Nationale ombudsman is er nog werk aan de winkel. Daar melden zich burgers die de maatregelen onduidelijk vinden en niet weten wat nu de bedoeling is, zegt een woordvoerder. "De ombudsman realiseert zich dat tijdens een crisis niet altijd alles loopt zoals gehoopt of verwacht. Maar het blijft essentieel dat de overheid aandacht houdt voor de toegankelijkheid, begrijpelijkheid en tijdigheid van de informatie die op verschillende plekken wordt aangeboden."

Ondertussen neemt de druk op het demissionaire kabinet om nog meer maatregelen te nemen alleen maar toe, ondanks het eventuele jojo-effect. Vrijdag houden premier Rutte en minister De Jonge een persconferentie over de coronasituatie, een week eerder dan gepland. De reden is dat de situatie momenteel "somber en zorgelijk" is, zei De Jonge vandaag:

De Jonge: cijfers zijn somber en zorgelijk - NOS