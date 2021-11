Koning Willem-Alexander vliegt als co-piloot Feyenoord-supporters naar Praag

Koning Willem-Alexander heeft als co-piloot Feyenoord-supporters naar Praag gevlogen. De passagiers hadden onderweg niet door wie er in de cockpit zat; dat ontdekten ze pas op het vliegveld in de Tsjechische hoofstad.

De koning is door een van de inzittenden gefotografeerd in de cockpit. "Ik denk oprecht dat hij nu voor Feyenoord is", zegt de supporter tegen de regionale omroep Rijnmond. De koning staat bekend als een Ajax-supporter en maakte volgens een verslaggever van Rijnmond grapjes over de intercom. "Maar zijn vrouw is voor Feyenoord. Dat compenseert het weer een beetje", aldus de supporter.

De Feyenoord-supporter heeft de koning niet kunnen spreken. "Er stond een beveiliger en die hield me tegen", vertelt hij.

De supporter laat de foto zien die hij van de koning maakte: