Zeker 27 migranten omgekomen in Kanaal voor kust van Calais

'We gaan naar het Verenigd Koninkrijk!' - NOS

Het is nog onduidelijk hoeveel mensen er op de boot zaten. De burgemeester van de Franse kustgemeente Teteghem zegt dat er ruim 50 migranten aan boord waren. Recordaantal overtochten Al jaren proberen groepen migranten vanuit Calais de oversteek naar Engeland te maken. Afgelopen zomer was het bijzonder druk op de reisroute, mede door de kalme zee. Niet eerder wisten zo veel migranten de Britse kust te bereiken als dit jaar: zo'n 22.000 mensen wisten het Kanaal over te steken, ruim drie keer meer dan in heel 2020. Begin deze maand wisten 853 migranten op één dag de overtocht te maken.

Deze groep kwam eerder vandaag aan in Dungeness (Engeland) - AFP

Zowel de Franse als Britse kustwacht heeft de inzet in het Kanaal recent opgevoerd. Frankrijk ontruimt met regelmaat illegale kampen nabij Calais. Vorige week maakte sportwinkel Decathlon bekend in de regio geen kano's meer te verkopen, omdat de bootjes te vaak worden gebruikt om de zeestraat mee over te steken. De overtocht is niet zonder risico, onder meer doordat het een druk bevaren route voor grote vrachtschepen is. Eerder dit jaar kwamen al drie migranten overleden, ook staan er vier personen als vermist geregistreerd. Vorig jaar overleden zes personen bij pogingen het Kanaal over te steken, in 2019 waren dat er vier.

NOS-correspondent Frank Renout: Dit is een ramp waar Frankrijk al een tijd bang voor was. De afgelopen weken werden soms honderden migranten per dag uit het water gered, omdat de rubberen bootjes niet bestemd waren op de overtocht. De afgelopen maanden is er veel geïnvesteerd in de kustwacht en zijn de controles opgevoerd om een ramp als deze te voorkomen. Voorheen maakten migranten de oversteek naar het Verenigd Koninkrijk vooral door illegaal aan boord te klimmen van vrachtwagens, maar dat is sinds 2018 onmogelijk, doordat er overal hoge hekken zijn geplaatst. Sindsdien is per boot de enige mogelijkheid om over te steken.