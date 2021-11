Zeker 20 migranten omgekomen in Kanaal voor kust van Calais

Voor de kust van het Franse Calais is een boot met migranten gekapseisd. Daarbij zijn volgens de Franse politie zeker 20 mensen om het leven gekomen. De Franse nieuwszender BFMTV spreekt op basis van een politiebron over 27 doden.

De Franse minister Darmanin van Binnenlandse Zaken is onderweg naar Calais. Op Twitter staat hij stil bij de tragedie. "We kunnen ons niet vaak genoeg uitspreken over het criminele karakter van de smokkelaars die deze overtochten organiseren", zegt Darmanin.

Het ongeluk gebeurde rond 14.00 uur. Een visser zag volgens persbureau AFP vijftien lichamen in het water drijven en sloeg alarm. De boot was vrijwel zeker onderweg naar het Verenigd Koninkrijk. Verschillende reddingsschepen zijn betrokken bij de reddingsactie.

Recordaantal overtochten

Al jaren proberen groepen migranten vanuit Calais de oversteek naar Engeland te maken. Afgelopen zomer was het bijzonder druk op de reisroute, mede door de kalme zee. Niet eerder wisten zo veel migranten de Britse kust te bereiken als dit jaar: meer dan 21.000 mensen wisten het Kanaal over te steken, ruim drie keer meer dan in heel 2020. Begin deze maand wisten 853 migranten op één dag de overtocht te maken.

Een BBC-journalist meldt dat alleen vandaag al 25 boten een poging hebben gedaan het Kanaal over te steken.

Zowel de Franse als Britse kustwacht heeft de inzet in het Kanaal recent opgevoerd. Frankrijk ontruimt met regelmaat illegale kampen nabij Calais. Vorige week maakte sportwinkel Decathlon bekend in de regio geen kano's meer te verkopen, omdat de bootjes te vaak worden gebruikt om de zeestraat mee over te steken.

De overtocht is niet zonder risico, onder meer doordat het een druk bevaren route voor grote vrachtschepen is. Vorig jaar overleden zes personen bij pogingen het Kanaal over te steken, in 2019 waren dat er vier.