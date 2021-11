Afghanen worstelen met uitzichtloosheid in opvangcentra: 'Mensen staan op instorten'

Huidige opvanglocaties met Afghaanse evacués: Heumensoord (Gelderland), Harskamp (Gelderland), Leeuwarden (Friesland), Zeist (Utrecht), Leersum (Utrecht), Zoutkamp (Groningen), Almere (Flevoland).

Akhondzada, die voor Nederland werkte bij de politiemissie in Afghanistan, benadrukt allereerst Nederland vooral dankbaar te zijn voor zijn evacuatie. Tegelijk hunkert hij naar perspectief in een situatie die momenteel vooral uitzichtloos lijkt. Hetzelfde geldt voor Sayed Ahmad Sadat, die eind vorige maand vanuit Afghanistan naar Nederland kwam en nu twintig dagen in de kazerne in Harksamp zit. Hij is tevreden over zijn opvangplek, maar vreest vooral wat komen gaat. Vandaag herhaalde de burgemeester van Ede dat de opvanglocatie op 1 december definitief wordt gesloten, na meerdere keren langer te zijn opengehouden. Sadat hoorde van anderen alarmerende verhalen, bijvoorbeeld over de opvang in Leeuwarden. Daar slapen gezinnen in dezelfde hal als alleenstaande jonge mannen, wat tot gespannen situaties leidt. "Sommigen zeggen zelfs dat ze terug willen naar Afghanistan", zegt Sadat. "Ze voelen zich niet veilig, er is geen privacy. Hier heeft een familie gezegd onder geen beding naar Leeuwarden te willen. Ze vrezen voor de veiligheid van hun moeders en dochters." "Ze schreeuwen, voetballen en vloeken tot vier uur 's ochtends", zeggen Afghaanse evacués in onderstaande video over de spanningen met andere asielzoekers in Leeuwarden:

'Ze schreeuwen, voetballen en vloeken tot vier uur 's ochtends' - NOS

Hij heeft ook contact met Afghanen die naar andere landen zijn geëvacueerd. "Zij zitten in betere omstandigheden, bijvoorbeeld in hotels. Dat hoeven wij niet hoor, maar we willen in ieder geval op een veilige plek zitten, waar we vredig kunnen leven en studeren. Ik zou graag de taal leren, zodat ik snel iets kan bijdragen aan de maatschappij. Dat kan hier nu niet." UNHCR-verslag De opvanglocaties in Heumensoord, Harskamp, Zeist en Zoutkamp werden in september en oktober bezocht door afgevaardigden van de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR. Vorige week publiceerde de organisatie een verslag van dat bezoek. De UNHCR was onder de indruk van de inspanningen van onder meer het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) en de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), die de asielverzoeken van de Afghanen versneld behandelt. De UNHCR-medewerkers maakten zich wel zorgen over de situatie van de Afghaanse vluchtelingen. Ze schrokken met name van de situatie in Heumensoord. "Die zou onzes inziens zo snel mogelijk moeten worden gesloten, of alleen worden ingezet voor kortdurende opvang", schreef de VN-organisatie. Zo is er in de paviljoens onvoldoende privacy, zijn ze te gehorig en zijn ze ongeschikt voor de winter. Eerder deze maand noemden de voorzitter van het College voor de Rechten van de Mens, Jacobine Geel, en de Nationale ombudsman, Reinier van Zutphen, Heumensoord al "volstrekt ongeschikt" voor een verblijf langer dan een paar weken.

Quote Het is natuurlijk niet zo dat het COA denkt: leuk, we gaan mensen opvangen in paviljoens. Woordvoerder van het COA