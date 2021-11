Eerste twee relschoppers Rotterdam moeten cel in: 'Ik heb me laten meeslepen'

Vijf dagen na de hevige rellen in Rotterdam zijn een 26-jarige vrouw uit Spijkenisse en een 29-jarige man uit Delft via snelrecht veroordeeld tot een gevangenisstraf van vijf maanden, waarvan twee voorwaardelijk. Daarnaast mogen de vrouw en de man een jaar lang niet in het centrum van Rotterdam komen. Ook moet de vrouw 1000 euro betalen voor schade aan een politiebusje.

Volgens de politierechter is bewezen dat Sharon M. geweld gebruikte richting agenten. "U kiest ervoor om stenen te pakken en naar de politie te gooien. Dat vind ik zeer ernstig", zei de rechter. "Een taakstraf zou niet te verkopen zijn aan de samenleving."

Bij de zaak tegen Terence van den B. gebruikte de politierechter soortgelijke bewoordingen. Van den B. gooide een stoeptegel tegen een ME-busje en in de richting van een ander politievoertuig.

Gerichte schoten

In het centrum van Rotterdam liep het vrijdagavond uit de hand bij een demonstratie tegen de coronamaatregelen. Relschoppers bekogelden agenten met stenen en vuurwerk en politievoertuigen werden in brand gestoken. Ook werden brandweermensen belaagd. De politie loste waarschuwingsschoten en schoot ook een aantal keer gericht. Zeker vier mensen liepen schotwonden op.

Sharon M. zei dat ze vreedzaam wilde demonstreren tegen de coronaregels. "Het was lang gezellig, tot het op een gegeven moment uit de hand liep. Toen kon ik niet meer weg", verklaarde ze in de rechtbank. De rechter vond die verklaring niet geloofwaardig.

Veel spijt

De 26-jarige vrouw, die al eens eerder is veroordeeld voor geweld, ontkende niet dat ze met stenen heeft gegooid. "Ik denk dat het er twee zijn geweest en dat ik me heb laten meeslepen met de rest. Het spijt me heel erg dat ik er medeplichtig aan ben. Als ik het kon terugdraaien, dan zou ik het zeker doen."

Later zei M. dat ze zich weinig meer kon herinneren van vrijdagavond. Ook het gooien van een fiets, dat volgens de officier van justitie op beeld staat, kon ze zich niet meer heugen.

Ook Van den B. zei niet uit te zijn geweest op geweld. "Ik heb gewoon een foute keuze gemaakt", stelde hij.

Taakstraf niet op zijn plaats

De officier wees erop dat het geweld een enorme impact heeft op het leven van de politiemensen en op hun gezin. "Dat heeft verdachte mede veroorzaakt en dat neem ik haar zeer kwalijk. Dat mevrouw spijt heeft vind ik heel fijn, maar dat doet niets af aan de feiten." Bij B. sprak de officier woorden van soortgelijke strekking.

Een taakstraf, die normaal voor dit soort situaties wordt opgelegd, was gezien het geweld niet op zijn plaats, vond de officier. Zij eiste voor beide verdachten naast een gebiedsverbod een iets hogere straf: zes maanden cel, waarvan een maand voorwaardelijk. De advocaat van Sharon M. wees op de volgens hem beperkte rol van de vrouw bij de rellen en pleitte voor een taakstraf. Dat laatste deed ook de advocaat van Van den B.

Derde verdachte

De bedoeling was dat ook een derde verdachte zijn straf zou horen, maar omdat deze 21-jarige Rotterdammer van meer strafbare feiten wordt verdacht is de zaak doorgeschoven naar de meervoudige kamer. Daar gaan drie rechters naar de zaak kijken.

Na de rellen in Rotterdam werden 49 mensen aangehouden. De meesten zitten niet meer vast.

Ook in andere plaatsen was het afgelopen weekend onrustig. Een overzicht in beeld: